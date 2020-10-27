У зв'язку з низкою проблем та викликів, з якими зіткнулась об'єднана Європа, питання так званої "втоми"країн ЄС від українського питання не зняте. Водночас Київ повинен демонструвати більшу рішучість у питанні реформ та змін в Україні.

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс запевнив, що у Литві "втоми" від України немає. Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

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Литовський дипломат зазначив, що чинна українська влада заслуговує похвали за деякі ухвалені закони на кшталт земельної реформи чи банківського закону. Однак, такі проблеми, як боротьба з корупцією, вплив олігархів, відхід реформаторів від влади, за його словами, й досі залишаються актуальними.

Він додав, що в інших державах ЄС і НАТО сприйняття цього питання відрізняється. Як приклад він навів держави Південної Європи, "які переймаються своїми проблемами".

За словами дипломата, ЄС стикається з величезними викликами – тероризмом, війною в Сирії та Лівії, коронавірусом та іншими проблемами. "Але навіть ці конфлікти, якщо з них довго не видно виходу, викликають "втому"", – зізнався Лінкявічюс.

Натомість Литва переконує європейських партнерів, що події в Україні та Білорусі мають бути для них пріоритетом.

"Боротьба європейських держав за свободу, за демократію має вагу, навіть якщо ці держави поза межами ЄС. І це пояснення працює – попри скептицизм окремих країн, санкції продовжують і навіть розширюють. Але це не знімає небезпеки втоми. І переконливі дії України є дуже важливими", – додав Лінас Лінкявічюс.

Є така річ, як "втома від України". Очікування не можуть тривати вічно. З'являються голоси: "Дивіться, там нічого не відбувається, змін немає". Ми намагаємося відповідати, що це не так. Але й ви не можете просто ігнорувати проблеми,

– застеріг Лінкявічюс.

Зверніть увагу! 20 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський виступив із посланням до Верховної Ради. Серед досягнень за його президентства він назвав той факт, що на міжнародному порядку денному зникла фраза "Європа втомилася від України".

Євроінтеграція України: що треба знати

1993 рік – Верховна Рада проголосила намір розбудовувати відносини з ЄС,

1998 рік – схвалення стратегії інтеграції України до ЄС,

2000 рік – повноправне членство в ЄС проголошено стратегічною метою України,

2010 рік – схвалення закону про забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС,

2014 рік – ратифікація угоди про асоціацію України з ЄС.

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