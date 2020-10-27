Євросоюз і "втома від України": в Литві закликали Зеленського не ігнорувати проблеми
У зв'язку з низкою проблем та викликів, з якими зіткнулась об'єднана Європа, питання так званої "втоми"країн ЄС від українського питання не зняте. Водночас Київ повинен демонструвати більшу рішучість у питанні реформ та змін в Україні.
Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс запевнив, що у Литві "втоми" від України немає. Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".
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- Литовський дипломат зазначив, що чинна українська влада заслуговує похвали за деякі ухвалені закони на кшталт земельної реформи чи банківського закону. Однак, такі проблеми, як боротьба з корупцією, вплив олігархів, відхід реформаторів від влади, за його словами, й досі залишаються актуальними.
- Він додав, що в інших державах ЄС і НАТО сприйняття цього питання відрізняється. Як приклад він навів держави Південної Європи, "які переймаються своїми проблемами".
- За словами дипломата, ЄС стикається з величезними викликами – тероризмом, війною в Сирії та Лівії, коронавірусом та іншими проблемами. "Але навіть ці конфлікти, якщо з них довго не видно виходу, викликають "втому"", – зізнався Лінкявічюс.
Натомість Литва переконує європейських партнерів, що події в Україні та Білорусі мають бути для них пріоритетом.
"Боротьба європейських держав за свободу, за демократію має вагу, навіть якщо ці держави поза межами ЄС. І це пояснення працює – попри скептицизм окремих країн, санкції продовжують і навіть розширюють. Але це не знімає небезпеки втоми. І переконливі дії України є дуже важливими", – додав Лінас Лінкявічюс.
Є така річ, як "втома від України". Очікування не можуть тривати вічно. З'являються голоси: "Дивіться, там нічого не відбувається, змін немає". Ми намагаємося відповідати, що це не так. Але й ви не можете просто ігнорувати проблеми,
– застеріг Лінкявічюс.
Євроінтеграція України: що треба знати
- 1993 рік – Верховна Рада проголосила намір розбудовувати відносини з ЄС,
- 1998 рік – схвалення стратегії інтеграції України до ЄС,
- 2000 рік – повноправне членство в ЄС проголошено стратегічною метою України,
- 2010 рік – схвалення закону про забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС,
- 2014 рік – ратифікація угоди про асоціацію України з ЄС.
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