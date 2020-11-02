Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали унікальні фотопідтвердження даних ОБСЄ про чергове вторгнення військових автоколон з території РФ. А також про приховане перекидання вантажів на Донбас через неконтрольовані ділянки кордону поза межами прикордонних пунктів пропуску.

У текстовій частині звіту місії ОБСЄ від 19 жовтня 2020 року було описано факт прихованого пересування у нічний час 2 автоколон ґрунтовою дорогою через населений пункт Манич, що в Донецькій області. Детальніше – читайте у блозі InformNapalm на 24 каналі.

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У звіті йдеться, що одна з колон розвантажилася в окупованому Донецьку і повернулася ґрунтовими дорогами у зворотному напрямку.

Докази чергового вторгнення військових з території РФ

Волонтери InformNapalm продемонстрували фото з безпілотника та схему фіксації колон, яка підтверджує текстову частину звіту та показує конкретні докази.



Автоколони військових рухаються з боку Росії / Фото InformNapalm

Раніше, в червні та липні 2020 року, місія ОБСЄ вже фіксувала автоколони вантажівок у нічний час в цьому районі. Також у червні 2020 було зафіксовано приховане переміщення російської техніки через неконтрольовані ділянки кордону України в Луганській області.

Тоді вони доправляли вантажі на територію бази окремого батальйону матеріального забезпечення 2 Армійського Корпусу в окупованому Луганську.

Численні порушення відведення зброї

20 жовтня ОБСЄ також опублікувало аналітичний звіт про тенденції, які спостерігалися у липні – вересні 2020 року в зоні бойових дій.

Мовиться, що за цей період місія ОБСЄ зафіксувала 421 одиниці озброєння, розміщеного з порушенням лінії відведення. Причому 91% всіх порушень відведення важкої зброї зафіксовано з боку російських окупаційних сил на Донбасі.

Карта розміщення озброєння з порушенням лінії відведення / Фото InformNapalm

Росія продовжує вести гібридну війну проти України та порушувати умови відведення озброєння та військової техніки.

Зниження активності бойових дій на Донбасі є тимчасовим фактором і обумовлене, ймовірно, реалізацією інших гібридних політичних стратегій Москви.

Водночас російські окупаційні війська використовують можливість режиму припинення вогню для покращення власних позицій та накопичення зброї і боєприпасів.

Масштабні пожежі на Донбасі

А також для реалізації підпалів в зоні проведення ООС, що завдає максимальної шкоди не тільки військовим, але і цивільним.

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Близько 500 житлових і понад 1800 господарських споруд були спалені через жовтневі пожежі на Луганщині.

Найскладніша ситуація склалася уздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапили 32 населених пункти.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжують фіксувати злочини окупантів, аби їм точно довелося за них відповісти.