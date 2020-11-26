Робоча група Верховної Ради продовжує розв'язувати ситуацію, яка склалася після рішення Конституційного Суду. Воно фактично похитнуло антикорупційну реформу в Україні.

Експертка з антикорупційної політики та депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко запевнила, що у Верховній Раді напрацювали приблизно 16 проєктів щодо антикорупційних законів. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

До теми Новий законопроєкт про брехню в деклараціях зареєструють вже цього тижня

Створення робочої групи

За її словами, оскільки вони регулюють різні аспекти, то минулого тижня уряд ухвалив рішення про утворення робочої групи. Вона має на меті напрацювати єдине компромісне, комплексне бачення, яке б представляло позицію усієї ВР.

Я думаю, що втрачені справи навряд чи зможуть повернути. Тому що є такий принцип, який називається відсутність зворотної дії закону,

– зазначила Янченко.

Вона сказала, що на думку Ради та президента, необхідно врегулювати 2 паралельні процеси:

1 – пов'язаний з антикорупційним законодавством, яке Конституційний Суд фактично скасував;

2 – розв'язання проблеми самого КСУ.

Тому робоча група складається з голів трьох профільних комітетів: правового, правоохоронного та корупційного. А також до неї входять представники усіх депутатських фракцій.

Нагадаємо! Конституційний Суд України 27 жовтня скасував антикорупційну реформу. Таке рішення спричинило у країні конституційну кризу. Більше новин про КСУ читайте тут.

Як відновити антикорупційну систему

Янченко запевнила, що, теоретично, наступного тижня законопроєкт у Верховній Раді можуть зареєструвати. Він відновлюватиме антикорупційне законодавство:

► пов'язане з електронним декларуванням;

► пов'язане з системою перевірки декларацій, зокрема перевірки суддів.

Хто перевірятиме суддів КСУ

Також нардепка наголосила, що судді КСУ вважають, що НАЗК повинне перевіряти декларації всіх, але не їхні. "Судова гілка влади повинна бути абсолютно незалежною, тому виконавча, зокрема НАЗК, їх перевіряти не може", – додала Янченко.

Вона зауважила: "Цей тиждень тривали розслідування, хто ж тоді перевірятиме суддів. Були пропозиції, щоб це була Вища рада правосуддя або Вища кваліфікаційна комісія суддів. Але вони відмовились, сказавши, що не зможуть фізично це зробити".



Скандальне рішення КСУ / Інфографка 24 каналу