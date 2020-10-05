Втрата безвізу – не чутки: у Європарламенті назвали підстави
У Європарламенті заявили, що можуть скасувати безвіз для олігархів та топполітиків. Однією з основних претензій до української влади є згортання антикорупційної реформи.
Про це мовиться у листі депутатки Європарламенту Віоли фон Крамон. Лист підписали й інші депутати.
Втім, у ЄС наголосили, що "це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС".
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Депутати запевнили, що скасування безвізу не стосуватиметься усіх громадян України, проте ЄС може відмовити в цьому праві окремим олігархам і політикам.
Але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах (безвізу – 24 канал) окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності,
– йдеться у листі.
Що цьому передувало?
Кілька тижнів тому вже лунали заяви про те, що безвіз можуть забрати через атаки на антикорупційні органи – САП, НАБУ та ВАКС. Тоді ще голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що він не вірить, що все це "чутки" і якщо йому не напишуть особистого листа – він не повірить.
Цей лист від ЄС призначений адресований саме Арахамії.
Про що ще мовиться у листі?
У листі депутати ЄС також вказують, що в перші дні новий уряд вселяв надію в боротьбі з корупцією. Але деякі члени "Слуги Народу" поширюють кремлівську пропаганду, інформаційно атакують антикорупційні структури та публічно підтверджують свої зв'язки з олігархами й прагнуть відмовитися від співпраці з ЄС.
Також вони нагадали, що у звіті Комісії за 2020 рік чітко зазначено, що українська сторона повинна забезпечити незалежність, ефективність та сталість антикорупційних інституцій. Зокрема, звернути увагу на постійні занепокоєння щодо незалежності та цілісності САП, в тому числі шляхом забезпечення надійної процедури відбору наступного керівника САП.
Конфлікт навколо САП: головне
- 17 вересня український парламент ухвалив постанову 4104 про визначення представників парламенту до комісії, яка організовуватиме конкурс на заміщення посад у САП (передусім мовиться про відбір нового очільника відомства).
- Це рішення Верховної Ради занепокоїло Євросоюз. У Європарламенті заявили, що процедура проблемна, а членам комісії "бракує доброчесності та досвіду антикорупції".