Чеченець обезголовив учителя у Франції: в Чечні перейменували вулицю на його честь
У Чечні в селищі Шалажи місцеві жителі "перейменували" одну з вулиць на честь Абдуллаха Анзорова. Це той самий терорист, який в середині жовтня обезголовив вчителя у Франції.
"Вулиця імені Абдуллаха Анзорова": що відомо
У селищі Шалажи приварили до опори газової труби табличку з вищезазначеним написом. Один із місцевих житель виклав відповідне фото в мережі з підписом: "Вулиця імені справжнього чоловіка". Про це повідомляє телеграм-канал "Подъём".
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Зауважимо, що сам Абдуллах народився у Москві, а потім разом із родиною переїхав до Франції. Саме ж сімейство Анзорових – родом із селища Шалажи.
Головне про Абдуллаха Анзорова
- Це той самий студент, який у передмісті Парижа в середині жовтня відрізав голову викладачеві історії.
- Останній, пояснюючи матеріал, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.
- У підсумку 18-річного Анзорова застрелила поліція. А французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них – найближче оточення чеченця.
- Президент Франції Еммануель Макрон назвав подію "ісламським терактом".
- Національна антитерористична прокуратура Франції розслідує злочин за статтями про "вбивство внаслідок терористичного акту" та про "функціонування злочинного терористичного угрупування".
- Французькі ЗМІ писали, що молодий чоловік був пов'язаним із терористами, спілкувався з якимсь ісламістом з Сирії.
- Родичі Анзорова розповіли, що приблизно з минулої весни він почав захоплюватися радикальними ідеями, перестав слухати музику, вживати алкоголь, спілкуватися з жінками.
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