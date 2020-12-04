У Чечні в селищі Шалажи місцеві жителі "перейменували" одну з вулиць на честь Абдуллаха Анзорова. Це той самий терорист, який в середині жовтня обезголовив вчителя у Франції.

"Вулиця імені Абдуллаха Анзорова": що відомо

У селищі Шалажи приварили до опори газової труби табличку з вищезазначеним написом. Один із місцевих житель виклав відповідне фото в мережі з підписом: "Вулиця імені справжнього чоловіка". Про це повідомляє телеграм-канал "Подъём".

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Зауважимо, що сам Абдуллах народився у Москві, а потім разом із родиною переїхав до Франції. Саме ж сімейство Анзорових – родом із селища Шалажи.

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