На вулицях чилійського міста Пуерто-Сіснес місцеві мешканці помітили морського слона. Величезна тварина блукала кварталами, намагаючись знайти вихід до моря.

Двотонного морського слона викинуло на берег моря 5 жовтня, відтак він втратив орієнтацію і довго шукав правильний напрям руху, пише The Guardian.

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Місцеві жителі спільно з береговою охороною організували рятувальну операцію, і успішно повернули тварину в море. За допомогою брезенту вони направляли морського слона в потрібну сторону, поки він не потрапив до води.

Мешканка Пуерто-Сіснес розповіла, що спочатку була дещо налякана появою великої тварини, адже ніколи не бачила її так близько. Втім заспокоїлась, коли помітила, що він рухається дуже повільно.

Ми бачимо цих тварин досить далеко в морі, і тому мало про них знаємо. Невідомо, чи небезпечні вони, чи можуть на когось напасти. Але ми побачили, що тварина злякалася,

– відзначила жінка.

Сержант Чилійського військово-морського флоту повідомив, що морський мешканець пройшов дуже багато кварталів, перш ніж його направили в море.

Довідка. Південні морські слони живуть в субантарктичних і антарктичних водах і є найбільшими представниками сімейства тюленів. Самці можуть досягати 6 метрів у довжину і важити до 4 тонн. Морський слон блукав вулицями Пуерто-Сіснес: відео На вулицях Чилі не вперше з'являються тварини за час карантину

Раніше в місті Сантьяго, столиці Чилі, на тлі суворого карантину з'явилося багато гірських левів. Місцеві мешканці спостерігали тварин на задніх подвір'ях своїх будинків.

Також великі кішки розгулювали вулицями столиці. Багатьох з них вдалося повернути в природне середовище після ретельного обстеження фахівців.



Пума на одній з вулиць Сантьяго / Фото AFP