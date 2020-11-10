Чи введуть у Нагірний Карабах турецьких миротворців: що кажуть у Вірменії
Угода про припинення конфлікту у Нагірному Карабасі передбачає введення лише російських миротворців. Хоча раніше в Азербайджані говорили про розміщення у регіоні миротворців з Туреччини.
Турецьких військових не буде серед миротворців. Про це заявила прессекретар прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Мане Геворкян, повідомляє PanARMENIAN.
До теми З'явився повний текст угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією
Так, у тексті угоди інформації про турецький миротворчий контингент немає. Зауважимо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що миротворців з Туреччини також розмістять у регіоні.
Що кажуть у Росії
У Міноборони Росії також стверджують, що уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі планують розмістити лише миротворців з Росії.
Угода про перемир'я у Нагірному Карабасі: що треба знати
- Угоду 9 листопада підписали Вірменія, Азербайджан та Росія.
- Домовленість передбачає припинення бойових дій у Нагірному Карабасі та введення російських миротворців на 5 років.
- Відповідно до угоди біженці повернуться до Нагірного Карабаху. Також сторони обміняються військовополоненими та тілами загиблих.
- У Вірменії вкрай різко відреагували на угоду. Це сприйняли як капітуляцію країни. Обурені люди захопили будівлю парламенту та уряду.
- Пашинян зізнався, що альтернативного шляху не було. Угоду ж він підписав через наполягання збройних сил Вірменії.
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