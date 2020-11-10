Угода про припинення конфлікту у Нагірному Карабасі передбачає введення лише російських миротворців. Хоча раніше в Азербайджані говорили про розміщення у регіоні миротворців з Туреччини.

Турецьких військових не буде серед миротворців. Про це заявила прессекретар прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Мане Геворкян, повідомляє PanARMENIAN.

До теми З'явився повний текст угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією

Так, у тексті угоди інформації про турецький миротворчий контингент немає. Зауважимо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що миротворців з Туреччини також розмістять у регіоні.

Що кажуть у Росії

У Міноборони Росії також стверджують, що уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі планують розмістити лише миротворців з Росії.

Угода про перемир'я у Нагірному Карабасі: що треба знати

Угоду 9 листопада підписали Вірменія, Азербайджан та Росія.

Домовленість передбачає припинення бойових дій у Нагірному Карабасі та введення російських миротворців на 5 років.

Відповідно до угоди біженці повернуться до Нагірного Карабаху. Також сторони обміняються військовополоненими та тілами загиблих.

У Вірменії вкрай різко відреагували на угоду. Це сприйняли як капітуляцію країни. Обурені люди захопили будівлю парламенту та уряду.

Пашинян зізнався, що альтернативного шляху не було. Угоду ж він підписав через наполягання збройних сил Вірменії.

Зверніть увагу! Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі тривали з 27 вересня, хоча конфлікт існує близько 30 років. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.