Після місцевих виборів в Україні може бути спалах захворюваності на COVID-19. Однак це не пов'язано із виборчим процесом. Тому у Раді запевнили, що локдаун запровадять лише за певної умови.

Чи можуть запровадити жорсткий карантин

Жорсткий карантин можуть запровадити тільки через зростання кількості тяжкохворих. Про це заявив депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє OBOZREVATEL.

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Проте, за словами Радуцького, близько 80% заражених переносять COVID-19 у легкій формі і без ускладнень.

Вибори точно проходять безпечніше, ніж те, що було в Дніпрі, Харкові, Одесі. Є зростання захворюваності в усьому світі. І воно буде, але це не пов'язано з виборами. Я особисто на дільниці сварився з тими, хто без масок,

– сказав нардеп.

Нардеп уточнив, що коли президент Володимир Зеленський говорив про цифри щодо жорсткого карантину, він мав на увазі тих, хто буде госпіталізований, а не просто захворіє.

Влада розраховує, якщо буде 15 тисяч хворих і 20% із них будуть класти до лікарень, то це підстава для локдауну. У групі ризику перебувають літні люди. Однак, за словами Радуцького, тепер вже немає різниці між молодими і літніми. Крім того, нардеп відзначив, що бракує медиків.

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