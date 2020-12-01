Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що в Україні не вводитимуть інших обмежувальних заходів, окрім локдауну. Зокрема, запровадження надзвичайного стану влада не розглядає.

Можливість введення додаткових обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні прокоментував очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу 1 грудня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Про надзвичайний стан мова ніколи не йшла. Я не думаю, що будуть якісь інші обмежувальні заходи, крім локдауну,

– зазначив Арахамія.

Крім того, політик нагадав, що визначення дати запровадження локдауну є прерогативою та відповідальністю Кабінету Міністрів. Однак уряд насамперед повинен зробити ретроспективний аналіз ефективності карантину вихідного дня. А також відзвітувати про це "в цифрах", зокрема під час години запитань до Кабміну в парламенті 4 грудня.

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