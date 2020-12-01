Чи вводитимуть в Україні надзвичайний стан та інші обмеження: відповідь Арахамії
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що в Україні не вводитимуть інших обмежувальних заходів, окрім локдауну. Зокрема, запровадження надзвичайного стану влада не розглядає.
Можливість введення додаткових обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні прокоментував очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу 1 грудня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Читайте також Що таке "інтелектуальний" локдаун: пояснення Арахамії
Про надзвичайний стан мова ніколи не йшла. Я не думаю, що будуть якісь інші обмежувальні заходи, крім локдауну,
– зазначив Арахамія.
Крім того, політик нагадав, що визначення дати запровадження локдауну є прерогативою та відповідальністю Кабінету Міністрів. Однак уряд насамперед повинен зробити ретроспективний аналіз ефективності карантину вихідного дня. А також відзвітувати про це "в цифрах", зокрема під час години запитань до Кабміну в парламенті 4 грудня.
Радимо ознайомитися Скільки Україна втратила через карантин вихідного дня і що буде за умови локдауну
Що відомо про локдаун в Україні
- Його планують запровадити через складну епідеміологічну ситуацію.
- ЗМІ з посиланням на джерело в уряді називали ймовірну дату локдауну – з 23 грудня по 15 січня.
- Раніше Арахамія говорив, що ведуть перемовини про запровадження "інтелектуального" локдауну. Це означає, що вихід з карантину буде не рівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації у регіонах.
Поділитися новиною