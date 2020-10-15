В'ячеслав Золочевський, який дивом залишився живий після жахливої авіакатастрофи під Чугуєвом, 15 жовтня отримав нагороду. Медаль "За військову службу Україні" вручив очільник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба генерал-майор Олександр Турінський.

Наразі В'ячеслав перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Про це повідомляє 24 канал.

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Попереду у курсанта ще кілька тижнів реабілітації. Самопочуття Золочевського покращується, однак, за словами матері героя, у нього дуже складний психологічний стан. Попри жахливу трагедію, яка забрала життя 26 курсантів та 7 офіцерів, Золочевський вирішив продовжувати навчання в університеті Повітряних сил.

Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму,

– заявив курсант.

Відомо, що реабілітація В'ячеслава відбуватиметься вдома, тож його незабаром випишуть з лікарні.



Курсантові В'ячеславу Золочевському вручили медаль / Фото АрміяInform



В'ячеслав Золочевський отримав медаль "За військову службу Україні" / Фото АрміяInform

Що варто знати про В'ячеслава Золочевського

Курсант Харківського національного університету повітряних сил В'ячеслав Золочевський – єдиний, хто вижив після авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом.

після авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом. Юнак розповів, що у момент катастрофи його просто "викинуло" з літака. Це й допомогло врятуватися.

Це й допомогло врятуватися. Цікаво, що батько В'ячеслава – Віталій Золочевський – також льотчик. Він зізнався, що неодноразово потрапляв у надзвичайну подію, з якої йому так само вдавалось рятуватись.



Авіакатастрофа біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу