Депутат Соболєв, сина якого вбили під час замаху, знову став батьком
У подружжя Вячеслава й Інни Соболєвих 21 жовтня народився син. У 2019 році під час замаху на депутата Київської обласної ради нападники застрелили його 3-річного сина Олександра.
Про поповнення в сім'ї повідомила дружина Вячеслава Соболєва Інна у своєму фейсбуці.
До слова Вбивство сина депутата Соболєва: суд виніс перший вирок у справі
Синочок, ти до нас сьогодні повернувся,
– написала Інна Соболєва.
У коментарях породілля отримала понад три сотні привітань з нароженням сина.
Крім того, у Вячеслава й Інни є син Давід. Також вони разом виховують доньку Інни Марію Вільчинську. У самого депутата ще є двоє доньок від першого шлюбу – Світлана й Ніна.
Коротко про вбивство сина Соболєвих:
- Напад на сім'ю депутата Київської облради відбувся 1 грудня 2019 року. Нападники осбтріляли автомобіль, в якому Соболєв перебував разом з дружиною і двома дітьми. Внаслідок замаху загинув трирічний син подружжя Олександр.
- За даними слідства, виконавцями злочину були Олексій Семенов й Андрій Лаврега – колишні бійці українського добровольчого батальйону. Один з організаторів – росіянин Юсуп Абуєв.
- Перший вирок у цій справі вже винесли – Олександру Раєву, який знав про нападників, але приховав цю інформацію. За це йому присудили 3 місяці ув'язнення й одразу відпустили, адже свій вирок він відбув у СІЗО.