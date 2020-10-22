У подружжя Вячеслава й Інни Соболєвих 21 жовтня народився син. У 2019 році під час замаху на депутата Київської обласної ради нападники застрелили його 3-річного сина Олександра.

Про поповнення в сім'ї повідомила дружина Вячеслава Соболєва Інна у своєму фейсбуці.

До слова Вбивство сина депутата Соболєва: суд виніс перший вирок у справі

Синочок, ти до нас сьогодні повернувся,

– написала Інна Соболєва.

У коментарях породілля отримала понад три сотні привітань з нароженням сина.

Крім того, у Вячеслава й Інни є син Давід. Також вони разом виховують доньку Інни Марію Вільчинську. У самого депутата ще є двоє доньок від першого шлюбу – Світлана й Ніна.

Коротко про вбивство сина Соболєвих: