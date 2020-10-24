У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 24 жовтня – у виконавця Nuke Bizzle проблеми – йому загрожує 22 роки у федеральній тюрмі. Уряд закликав продавати кокаїн та екстезі в аптеках. Бренд Temptations представляє "Наляканого кота" – жахаючу котячу казку про переслідування на Геловін.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

Японці спустили на воду чисто пацифістську субмарину. "Тайджей", що в перекладі означає "Великий кит", – має 3 тисячі тонн ваги, більше ніж 9 метрів ширини і 84 довжини.

Рекламна кампанія японської мережі одягу UNIQLO в Росії образила честь і гідність білих, гетеросексуальних росіян.

Блогер у ТікТок зробив фото заходу сонця за допомогою своєї лисини.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: