У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 28 жовтня – у Польщі посилили заборони абортів. Люди не згідні з таким рішенням. Запустили проєкт, мета якого показати людям, з якими проблемами штучного інтелекту їм доведеться зіткнутися до 2025 року. У деяких країнах фільм "Борат 2" заборонили для прокатів. До прикладу, в Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Омані, Катарі, Білорусі і Росії. Та й в Україні теж.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

У твітері видання ВВС опублікувало мультик про 3 дітей у роздягальні. Мета – показати дітям, що люди діляться не тільки на хлопчиків і дівчаток.

Тіло 61-річного Рольфа Бухгольца на 90% покрите татуюваннями. 516 модифікацій: пірсинг, імпланти у всіх можливих місцях і навіть тату на очних яблуках.

У світі 41 країна дозволяє аборти. Що ж до ЄС, то зелене світло дали 25 із 27 країн.