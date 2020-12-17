Вєсті Глобалайз: Антивакцинатори, їжа, Техіт і Facebook
У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 17 грудня – у світі з'явилось безліч антивакцинаторів. Є навіть жінка, чия нога стала знаряддям зброї для них. Більшість людей полюбили готувати тільки з тієї причини, що кухня – єдине місце, де вони господарі свого життя. Популярні соцмережі масово "ходять" по судах.
Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:
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Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 17 грудня: відео
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