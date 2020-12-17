У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 17 грудня – у світі з'явилось безліч антивакцинаторів. Є навіть жінка, чия нога стала знаряддям зброї для них. Більшість людей полюбили готувати тільки з тієї причини, що кухня – єдине місце, де вони господарі свого життя. Популярні соцмережі масово "ходять" по судах.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Журналіста і адміністратора антиурядового ЗМІ Amad News Рухоллу Зама стратили. Його звинуватили у співпраці із західними спецслужбами, розповсюдження фейків і ненависть до режиму. 19-річна дівчина стала відомою після того, як почала публікувати в інстаграмі своє обличчя, яке дуже нагадувало мертву жінку. Американські аналітики запевнили, що фейсбук "виживає" завдяки додаткам інстаграм і вотсап. Ford планує створити спеціалізовані автономні автобуси, які самостійно доставлятимуть людям пакунки. Дивіться повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 17 грудня: відео