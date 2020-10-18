У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 18 жовтня – на американського туриста напала пума. Вона втекла після того, як він її обматюкав. Судячи з фото і відео, китайці не дотримуються соціальної дистанції, дехто і маски не носить. Каньє Вест запустив випустив свій перший агітаційний ролик як кандидат у президенти США. Невідома жінка підійшла до афроамериканця та швирнула у нього свого пса.

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