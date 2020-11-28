Вєсті Глобалайз: Black Lives Matter, Барак Обама і архіви ФБР
У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 28 листопада – техаського футболіста Валєрія Сарамутіна відсторонили від гри, бо він відмовився вшановувати пам'ять Джорджа Флойда. У листопаді у продаж вийшла книга колишнього президента США Барака Обами "Земля обітована". ФБР найме 140 роботів для пошуку конфіденційної інформації.
Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:
Google вже за кілька тижнів випустить оновлення. Chrome 87 – так називається новий браузер, який за словами самих розробників, кращий та швидший.
9 австралійських військових – у тому числі одна жінка – наклали на себе руки протягом 3 тижнів. Все це на тлі розслідувань про військові злочини в Афганістані.
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