У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 28 листопада – техаського футболіста Валєрія Сарамутіна відсторонили від гри, бо він відмовився вшановувати пам'ять Джорджа Флойда. У листопаді у продаж вийшла книга колишнього президента США Барака Обами "Земля обітована". ФБР найме 140 роботів для пошуку конфіденційної інформації.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

Google вже за кілька тижнів випустить оновлення. Chrome 87 – так називається новий браузер, який за словами самих розробників, кращий та швидший.

9 австралійських військових – у тому числі одна жінка – наклали на себе руки протягом 3 тижнів. Все це на тлі розслідувань про військові злочини в Афганістані.