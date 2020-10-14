У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 14 жовтня – американська армія почне використовувати окуляри розширеної реальності для кращої навігації своїх псів. Вони зможуть знайти злочинця майже самотужки, де би він не був. У аеропорту Чикаго афроамериканку Кайлу Юбенкс відмовилися впускати в літак через зовнішній вигляд. Павло Дуров запропонував 7 порад для тих, хто хоче зберегти молодість.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Ротвейлер на ім'я Метер протестував окуляри з віртуальним індикатором. Google спробує перетворити YouTube на торговельну платформу. Користувачі соцмереж відреагували на "рецепт юності" Дурова.