У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 25 листопада – Дональд Трамп навідріз відмовляється визнавати перемогу свого опонента Джо Байдена. У Кенії крадуть немовлят, щоб прогодувати процвітаючий чорний ринок. Австралійський спецназ причетний до убивства 39 цивільних афганців.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Колишній гангстер родини Ґамбіно повернувся в інстаграм та фейсбук. Google презентував інструмент, який вміє перетворювати малюнки на монстрів. Понад 500 рибалок у Сенегалі заразилися невідомою хворобою.