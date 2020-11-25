Вєсті Глобалайз: Дональд Трамп, чорний ринок і австралійський спецназ
У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 25 листопада – Дональд Трамп навідріз відмовляється визнавати перемогу свого опонента Джо Байдена. У Кенії крадуть немовлят, щоб прогодувати процвітаючий чорний ринок. Австралійський спецназ причетний до убивства 39 цивільних афганців.
Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:
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