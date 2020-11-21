У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 21 листопада – кінець світу може настати приблизно через 20 років, але ситуацію можна врятувати. Адже людство звикло адаптуватися під будь-які умови. Президент Франції назвав Радбез "малодієвим" органом, до цього таким займався лише Дональд Трамп.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

Британець Бруно Беррік у власному ж будинку, тому що в нього алергія на електрику та мобільні телефони.

Нещодавно стартував другий сезон серіалу "Мандалорець" і на одну з серій увагу звернула канадсько-амеирканська блогерка і феміністка Аніта Саркісян. Її стурбував той факт, що броня у жінок – не така як у всіх.

У Бельгії продали голуба для перегонів за рекордні майже 2 мільйонів доларів. Попередній рекорд був у 2019 році, тоді птаха викупили трохи більше, ніж за 1,5 мільйони.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 21 листопада: