У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 14 листопада – 15 китайських хакерських команд змагалися у першості хакерського мистецтва. Із долею китайської компанії Huawei не все так однозначно, адже щодо неї запроваджували санкції. "Міс США – 2020" обрали через маштабні протести Black Lives Matter.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

50-річну британку Корону Ньютон назвали на честь акушерки, яка приймала пологи. Все було добре до 2019 року, поки світ не накрив коронавірус. Відтоді ім'я жінки викликає у людей не просто бажання пожартувати, а навіть боляче вжалити.

У Саманти Рамсделл зі США розмір рота – майже 9 сантиметрів у висоту і 10 в ширину.

У США 9 листопада обрали "Міс США – 2020". Нею стала 22-річна Ася Бранч.

34-річна американська альпіністка підкорила 900-метрову вершину в Каліфорнії всього за 21 годину і 13 хвилин.

Дивіться випуск "Вєсті Глобалайз" за 14 листопада 2020: відео