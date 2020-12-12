У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 12 грудня – OnlyFans зробив TikTok розплідником порочних шукачів слави. Іранського науковця вбили за допомогою кулемета, керованого штучним інтелектом. Фейкову сперму нібито Ілона Маска продали за 150 тисяч доларів. У данському Saxo Bank опублікували прогнози на 2021 рік.

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