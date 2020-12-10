У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 10 грудня – "Порнхаб" уже давно не є просто порносайтом. Він займається благодійністю, інвестує в розвиток екології та багато іншого. У Німеччині судять "наці-бабцю". Вона уже кілька разів відсиділа за те, що відмовлялася визнавати сам факт Голокосту.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

У Великій Британії знищують популяцію індичок на фермах через спалах пташиного грипу. Вони робитимуть це, допоки не знайдуть осередок хвороби.

Засновник "Вконтакте" Павєл Дуров вкотре поділився з людьми рецептами щасливого та успішного життя.

Блогер однієї з соцмереж наткнувся на відео дівчини, яка попросила у підписників вгадати її зріст. Йому вдалося це зробити.

У штаті Теннессі відбувся перфоменс. Там народилося немовля із дуже незвичайною історією – дівчинка народилася із 27-річного ембріона.

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