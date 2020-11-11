У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 11 листопада – в Німеччині з'явилася ферму з верблюдами. Вже зовсім скоро із них будуть доїти молоко. Понад половина молодих мусульман у Франції хочуть жити за законами шаріату. Користувачі соцмереж так зраділи перемозі Байдена, що влаштували Трампу справжню "прожарку".

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: В Данії уб'ють до 17 мільйонів норок, щоб зупинити мутування коронавірусу. Volkswagen перетворить грецький острів в утопію, де будуть тільки електромобілі. У Туреччині у соборі святої Софії померла кішка Глі, яка жила там 16 років. На пінгвінів та тюленів у Південній Джорджії насувається величезний айсберг. Німецький математик придумав, як за 100 днів назбирати 5 050 гривень.