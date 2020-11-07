У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 7 листопада – офіційні результати виборів у США ще невідомі, але попередні – вже давно публікують у ЗМІ. Від загадкової хвороби в штаті Дельта у Нігерії померли 15 людей. В американського актора Джонні Деппа можуть виникнути серйозні проблеми – усе почалося із суду з таблоїдом The Sun. Репера Тревіса Скотта та Каньє Веста висміяли через костюми на Геловін.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Користувачі Twitter почали ділитися у соцмережі маловідомими фактами про птахів. Підліток Ейдан Боуі став відомим завдяки тому, що вправно наносив макіяж. У 19 років хлопець готується відкривати власний салон. 18-річна американка Сара Садок почала вести сторінку у ТікТок, щоб допомогти людям із невпорядкованим харчуванням.