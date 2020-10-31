У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 31 жовтня – у США скоро відбудуться президентські вибори, а це головна політична подія в країні. 2020 рік – не найкращий для голосування у США. Це якщо вірити прихильникам теорії "нульового року" або, як її ще називають – "Прокляття Текумсе". В американських ЗМІ почали ширитися чутки про можливі протести після результатів голосування.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: У Швеції з'явився малюк на ім'я Ноа. Йому немає і 3 років, а він майстерно володіє м'ячем. Інструкції Кайла Бьорджеса вчать, як врятуватися від пуми. Фото черепахи, що нібито показує середній палець, стало найкращою світлиною дикої природи.