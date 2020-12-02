У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 2 грудня – Європу закликають готуватися до нової хвилі біженців з Ефіопії. Там вже майже місяць триває повномасштабна війна. У Німеччині протестують проти ковідних обмежень. Протестувальники прирівнюють себе до жертв нацистського режиму. Новий закон у США може дозволити застосовувати розстріли та страту через газову камеру.

Також у випуску "Вєсті глобалайз" на 24 каналі: Користувачі соцмереж почали хейтити американську акторку Ембер Херд – колишню дружину Джонні Деппа і одну з головних героїнь фільму "Аквамен". Петиція про акторки з "Аквамена-2" набрала вже понад 1,5 мільйони підписів. Дивіться програму "Вєсті Глобалайз" за 2 грудня 2020: відео