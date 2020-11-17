У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 листопада – рік назад 55-річний китаєць з'їв летючу мишу, після чого COVID-19 поширився всім світом. І всі країни об'єдналися проти страшної недуги, а "попереду" традиційно – Росія. У Чечні сонце не зійде на сході, якщо все не проконтролює падишах Рамзан. І от Кадиров доручив замінити зображення персонажів Marvel в дитячому центрі на "справжніх героїв".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Словник Жириновського. Кістковий ремонт доріг в Іркутську.