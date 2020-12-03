У випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 грудня – недаремно на Путіна росіяни моляться. Бо один колись воду на вино перетворив. А він, кажуть, фізрозчин на вакцину. Гурбангули Бердимухамедов раніше тішив власними піснями чи книгами. Але тепер він ще й замахнувся на те, аби зробити свій народ "безсмертним".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Чим займатиметься звільнений Чубайс. Російські "шерлоки" зайнялися справою Сталінграду.