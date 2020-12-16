Вєсті Кремля: Геноцид імені Білла Гейтса. BLM "по-краснодарськи"
У випуску "Вєсті Кремля" за 16 грудня – російська блогерка Вікторія Боня потішила людство своїм "сенсаційним викриттям". Вона розповіла про підступні вчинки Білла Гейтса. З інстаграму Ivy Park, бренду одягу Бейонсе, видалили фотографію краснодарських моделей. Це сталося після того, як англомовні користувачі звинуватили дівчат у расизмі.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
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