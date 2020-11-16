У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 листопада – в "Роскосмосі" придумали новий бізнес – парфуми, одяг та алкоголь під брендом "Паєхалі". Раніше вчені Росії розкритикували костюми американських астронавтів. Тепер Рогозін точно зможе створювати кращі. Гілларі Клінтон любить Росію давно і гаряче. тепер в неї є шанс з ООН знову займатись улюбленою справою.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Діда Пиню налякали. Туркменський догофіл.