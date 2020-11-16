Вєсті Кремля: Гілларі Клінтон – загроза для росіян. Парфуми "Паєхалі"
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 листопада – в "Роскосмосі" придумали новий бізнес – парфуми, одяг та алкоголь під брендом "Паєхалі". Раніше вчені Росії розкритикували костюми американських астронавтів. Тепер Рогозін точно зможе створювати кращі. Гілларі Клінтон любить Росію давно і гаряче. тепер в неї є шанс з ООН знову займатись улюбленою справою.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
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