У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 листопада – мітингувальники рознесли парламент і кабінет прем'єр-міністра. У Пашиняна зник годинник. Тут сумнівів нема – діда Путіна хлібом не годуй, а дай щось вкрасти. Російські експерти коли починають говорити про геополітику – одразу вульгарні теми вилазять. До прикладу, про зґвалтовану черепаху в Данії та ЛГБТ-інструктори НАТО.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Космічні голоси та кар'єра Рогозіна.