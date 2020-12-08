Вєсті Кремля: Ілон Маск у Криму. Рогозін шукає таланти
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 грудня – Наталія Поклонська запропонувала Ілону Маску переїхати у Крим. Вона зазначила, що на півострові – велика кількість космічних об'єктів. Дмитро Рогозін хоче зібрати суспільно-експертну науково-технічну раду. Вона відбуватиметься у соцмережах.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Пегас апокаліпсису в чаді кутєжа.
Несанта Клаус.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 8 грудня 2020:
Поділитися новиною