У випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 грудня – Наталія Поклонська запропонувала Ілону Маску переїхати у Крим. Вона зазначила, що на півострові – велика кількість космічних об'єктів. Дмитро Рогозін хоче зібрати суспільно-експертну науково-технічну раду. Вона відбуватиметься у соцмережах.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Пегас апокаліпсису в чаді кутєжа. Несанта Клаус. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 8 грудня 2020: