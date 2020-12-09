У випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 грудня – діда Путіна почали бити з кожної праски та зливати. Розповідають про третю доньку, зятя президента та особистого консильєрі. Путін може мати 2 бункера, або возити з собою всюди фотозону. Від російської вакцини можуть бути певні дефекти. Але справа не в якості препарату, а в алкогольній прихильності громадян.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Дрова в Росії – універсальний пожежний засіб.