У випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 грудня – відео з танцюючим главою Чечні Рамзаном Кадировим репостнула Марія Захарова. Це сталося на тлі обговорення похорону чеченського терориста Абдуллаха Анзорова, який обезголовив французького вчителя Самуеля Паті. Сергій Лавров хоче "перезавантажити" відносини Росії з Німеччиною. Тому зустрічається з німецькими "правими".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Донька Кірієнка. Росгвардія в інтаграмі.