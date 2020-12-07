У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 грудня – групі російських журналістів хтось злив архів зламаної пошти Кирила Шамалова – затя Путіна. Він цілком імовірно міг би стати другим Абрамовичем чи просто другою найбагатшою людиною в Росії. За порєбріком є супергерой, який вирішує всі проблеми Росії, відколи Союз розвалився. І от саме Чубайс допоможе Росії в боротьбі за екологію.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Катком по дитячих мріях. Несертифікований екзорцист. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 7 грудня 2020: