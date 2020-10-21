У випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 жовтня – Міхалков на Росії чи не єдиний власник Оскара. Здавалося, в баріна є все, і гнати біса теж доволі вдало виходило. Але не вистачало ще звання героя труда, яким режисера нагородив Путін. Мужній серед мужніх Пиня відмовився від уколу російською вакциною проти COVID-19. Він не може визначатись, яка з трьох йому найбільше до смаку.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Чубайс проти бурульок.