У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 листопада – цей тиждень навряд чи можна назвати вдалим для російського футболіста Дзюби. Артем був дискваліфікований за гру рукою. Чи не найвідомішим російським шпигуном є Макс отто фон Штірліц. Але схоже, що тепер країна має нових героїв агентури. Наприклад, "хлопчика Жириновського" – Михайла Дегтярьова.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: У "Роскосмосі" хочуть запатентувати фразу "Поїхали".