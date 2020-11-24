Вєсті Кремля: Путін став зіркою TikTok. 95 % – ефект російської вакцини
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 листопада – уже 4 розробники повідомили про попередні результати випробувань ефективності перших вакцин проти COVID-19, серед них і Росія. Тільки-от плєшивий не поспішає проводити тести на собі. Якщо Путін не думає про TikTok та Instagram, вони починають думати про нього. І от користувачі запустили новий челендж, в якому Пиня – в головній ролі.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Пиня проти канабісного джихаду.
Сибірський барон у Великобританії.
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