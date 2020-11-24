У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 листопада – уже 4 розробники повідомили про попередні результати випробувань ефективності перших вакцин проти COVID-19, серед них і Росія. Тільки-от плєшивий не поспішає проводити тести на собі. Якщо Путін не думає про TikTok та Instagram, вони починають думати про нього. І от користувачі запустили новий челендж, в якому Пиня – в головній ролі.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Пиня проти канабісного джихаду. Сибірський барон у Великобританії.