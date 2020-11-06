У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 листопада – ЗМІ заявили, що Путін серйозно хворий на Паркінсона – тремтливий параліч. Через це він збирається покинути посаду президента Росії. За версією транспортної поліції, яка розслідувала екстренну посадку літака в Омську, причиною коми Навального стали нерегулярне харчування та дієти, на яких сидів опозиціонер.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Любов до абревіатур. Моргенштерн розкручує Кадирова. Маскозаміщення в Росії.