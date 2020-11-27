У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 листопада – в Росії хочуть побудувати власну орбітальну станцію. Скільки вона обійдеться РФ невідомо, але точно дуже і дуже багато. Творці російської вакцини "Супутник V" хочуть об'єднатися з шведсько-британською компанією AstraZeneca.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Білий від Бердимухамедова. Банкрутство по-російськи. Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 27 листопада: