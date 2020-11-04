У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 листопада – в російської димової машини "Адмірал Кузнєцов" з'явився братик – "Віктор Чорномирдін". Так, на честь колишнього прем'єра РФ назвали новий дизель-електричний криголам. Нелюбимий в країні Лукашенко став персоною нон-ґрата і у світі. Але ж так хочеться доброго слова і просто обіймів. Тому він почав шукати союзників за тисячі кілометрів від дому.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Електричний вождь Пиня. Собчак проти Хабіба.