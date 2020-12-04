У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 грудня – російські діти деградують та вбивають себе на треш-стрімах. Так московський блогер Стас Решетніков впродовж кількох годин вів трансляцію мертвою дівчиною. Перед цим він її сильно побив і вигнав голу на мороз. Кеосаян вважає себе дуже смішним. Однак з цим згодні не всі, тому й він втрапив у расистський скандал.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Російське таксі на Марс.