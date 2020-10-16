У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 жовтня – на МКС виникла проблема, яку російські космонавти вирішували традиційним шляхом. Вони виявили місце витоку повітря на станції за допомогою пакетика чаю. Анонсоване президентом опитування в день виборів породило обговорення в українському суспільстві. Однак російський шоумен Максим Галкін також не оминув цього – він опублікував пародію на 5 запитань.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Шойгу написав книгу про спогади.