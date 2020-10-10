Вєсті Кремля. Слівкі: Дудь Навальному про Новічок і Кровосток. Путіна задарували сюрпризами
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 10 жовтня 2020 – Навальний розповів Дудю багато цікавого: як перетворювався в дементора з "Гаррі Поттера" та дивився "Ріка і Морті" перед тим, як відчув слабість на борту літака. Путіну подарували багато сюрпризів на 68-річчя. І навіть годинник зі зворотнім ходом.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
На Камчатці влада нічого не бачить.
У Киргистані – прокляття клубу 61.
Рогозіна не бомбить.
Перелякані Нідерланди.
Бердимухамедов і його малюк.
Няша хоче Skibidi.
Вперше у 1931-й.