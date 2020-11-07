Вєсті Кремля. Слівкі: Консультанти для Трампа. Путін у "Православній енциклопедії"
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 листопада – росіяни прагнуть прийти на допомогу Трампу у президентських виборах. Є навіть "політконсультанти", які можуть навчити чинного президента США своїм методам. У "Православній енциклопедії" вийшла стаття про Путіна. У книзі російському президенту присвятили 9 сторінок.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Навальний став тим, кого не можна називати у суді.
"Любов" Жириновського та Кадирова.
Електричний вождь Росії.
У Кадирова платять гроші за піар Моргенштерну.
Основна релігія від Путіна.
Володін може змінити прізвище.
Медицина РФ може обійтися без іноземних масок.
Як росіяни збираються замінити зброю на "плазму".
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