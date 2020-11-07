У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 листопада – росіяни прагнуть прийти на допомогу Трампу у президентських виборах. Є навіть "політконсультанти", які можуть навчити чинного президента США своїм методам. У "Православній енциклопедії" вийшла стаття про Путіна. У книзі російському президенту присвятили 9 сторінок.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Навальний став тим, кого не можна називати у суді. "Любов" Жириновського та Кадирова. Електричний вождь Росії. У Кадирова платять гроші за піар Моргенштерну. Основна релігія від Путіна. Володін може змінити прізвище. Медицина РФ може обійтися без іноземних масок. Як росіяни збираються замінити зброю на "плазму".