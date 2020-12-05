У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 грудня – очільник ГРУ Сергій Наришкін назвав хіміка Дмитра Менделєєва одним з відомих агентів російської розвідки. Однак не тільки науковець міг бути членом ГРУ. Нещодавно Барак Обама оприлюднив свою книгу "Земля обітована". Водночас "гострі" російські сатирики уже встигли її обговорити.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Пєсков – No name. Донька Путіна в Тіk-Tok. Ребрендинг пошти Росії. Мадуро зареєструвався у Watsapp та Telegram. Той, хто обікрав Путіна. Масова вакцинація. Слідчий комітет взявся за Сталінград. Треш-стріми на Росії. Пічка Бердимухамедова. Таксо-тендер Роскосмосу.