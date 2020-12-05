Вєсті Кремля. Слівкі: Мендєлєєв – перший агент ГРУ. Расизм щодо Обами
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 грудня – очільник ГРУ Сергій Наришкін назвав хіміка Дмитра Менделєєва одним з відомих агентів російської розвідки. Однак не тільки науковець міг бути членом ГРУ. Нещодавно Барак Обама оприлюднив свою книгу "Земля обітована". Водночас "гострі" російські сатирики уже встигли її обговорити.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Пєсков – No name.
Донька Путіна в Тіk-Tok.
Ребрендинг пошти Росії.
Мадуро зареєструвався у Watsapp та Telegram.
Той, хто обікрав Путіна.
Масова вакцинація.
Слідчий комітет взявся за Сталінград.
Треш-стріми на Росії.
Пічка Бердимухамедова.
Таксо-тендер Роскосмосу.
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