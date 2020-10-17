Вєсті Кремля. Слівкі: Нетрадиційна російська медицина. Літак Лукашенка
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 жовтня 2020 – в Ульяновську заввідділення дитячої інфекційної повідомила, що не обов'язково під час хвороби лікуватися медичними препаратами. Достатньо користуватися нетрадиційною медициною: їсти малину та обліпиху. У Німеччині робітники відмовилися обслуговувати літак Лукашенка.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
За Рахмоном Рахмон.
Чому плакав Кім.
Ксюша – перебіжчиця.
Hero of the day.
Лорд "Московський".
Медведична допомога.
Злюка бобер.
Російські баби ще народять.
Фьодар добазікався.