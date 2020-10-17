У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 жовтня 2020 – в Ульяновську заввідділення дитячої інфекційної повідомила, що не обов'язково під час хвороби лікуватися медичними препаратами. Достатньо користуватися нетрадиційною медициною: їсти малину та обліпиху. У Німеччині робітники відмовилися обслуговувати літак Лукашенка.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: За Рахмоном Рахмон. Чому плакав Кім. Ксюша – перебіжчиця. Hero of the day. Лорд "Московський". Медведична допомога. Злюка бобер. Російські баби ще народять. Фьодар добазікався.