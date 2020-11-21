У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21 листопада – у Петербурзі розгорнулася справжня війна. Владні депутати вішали портрет Путіна, а опозиціонери його знімали і вішали Пушкіна. Олексій Навальний днями подав у суд на Дмитра Пєскова. Влада мала якось на це відреагувати влада якось мала. І відреагувала, тож опозицінеру знову закинули зв'язки з неонацистами.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Що відрізняє російських журналістів від решти колег. Рогозін змінює професію – хоче бути як Маск. Персонажі Marvel розлютили Рамзана Кадирова. Штучний "мєнт" шукає злочинців у Росії. Що символізує білий дим над Комунаркою. Кремль проведе швидкісний інтернет у Арктику. Патріарху Гундяєву дозволять відмивати гроші. Сибірський коронавірус мандрує від дєрєвні до дєрєвні.