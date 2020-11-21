Вєсті Кремля. Слівкі: Чим Путіну не вгодив Пушкін. Навальний замахнувся на святе
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21 листопада – у Петербурзі розгорнулася справжня війна. Владні депутати вішали портрет Путіна, а опозиціонери його знімали і вішали Пушкіна. Олексій Навальний днями подав у суд на Дмитра Пєскова. Влада мала якось на це відреагувати влада якось мала. І відреагувала, тож опозицінеру знову закинули зв'язки з неонацистами.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Що відрізняє російських журналістів від решти колег.
Рогозін змінює професію – хоче бути як Маск.
Персонажі Marvel розлютили Рамзана Кадирова.
Штучний "мєнт" шукає злочинців у Росії.
Що символізує білий дим над Комунаркою.
Кремль проведе швидкісний інтернет у Арктику.
Патріарху Гундяєву дозволять відмивати гроші.
Сибірський коронавірус мандрує від дєрєвні до дєрєвні.
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