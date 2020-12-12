У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 грудня – відразу і не скажеш, чи можливо перемогти коронавірус фізрозчином. Але сперечатися із Кабаєвим даремно. У кожного порядного диктатора має бути свій бункера. А У Путіна немає, він просто возить із собою фотозону з Москви на пляжі Сочі.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Хрещений батько Кремля. Французьке громадянство у Лізи Піскової. Госдума – заборона Greenpeace. Мінфін США ввів санкції проти Кадирова. Обікрали літак судного дня. Поклонська запросила Маска до Криму. Путін виконав бажання дитини покататися на катку. У Калузі замість вакцини прийшли священники.