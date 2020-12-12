Вєсті Кремля. Слівкі: Росіяни шукають вакцину. Путін без бункера
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 грудня – відразу і не скажеш, чи можливо перемогти коронавірус фізрозчином. Але сперечатися із Кабаєвим даремно. У кожного порядного диктатора має бути свій бункера. А У Путіна немає, він просто возить із собою фотозону з Москви на пляжі Сочі.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Хрещений батько Кремля.
Французьке громадянство у Лізи Піскової.
Госдума – заборона Greenpeace.
Мінфін США ввів санкції проти Кадирова.
Обікрали літак судного дня.
Поклонська запросила Маска до Криму.
Путін виконав бажання дитини покататися на катку.
У Калузі замість вакцини прийшли священники.
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