У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 листопада – в Трампа намальовується потужна група підтримки, з якою не страшно ні у вогонь, ні у воду. Зважаючи на небажання Трампа приймати поразку, віла у Ростові йому знадобиться скоро. Трансгендери і гомосексуали створені для активних продажів, так вважають у Росії. Бо ж комфорт справжньому росіянам не потрібен, а трансгендери дуже вибагливі.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Лукашенко і Шарій підтримали Трампа. "Слово-2020" за версією росіян. Закордонний паспорт Навального. Путін: Алієв VS Пашинян. Недозапуск Білоруської АЕС. "Рука Дзюби". Штучне полярне сонце Мурманська. 5 тонн асфальту в лотерею.