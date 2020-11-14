Вєсті Кремля. Слівкі: Шарій за Трампа. Трансгендери – для реклами
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 листопада – в Трампа намальовується потужна група підтримки, з якою не страшно ні у вогонь, ні у воду. Зважаючи на небажання Трампа приймати поразку, віла у Ростові йому знадобиться скоро. Трансгендери і гомосексуали створені для активних продажів, так вважають у Росії. Бо ж комфорт справжньому росіянам не потрібен, а трансгендери дуже вибагливі.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Лукашенко і Шарій підтримали Трампа.
"Слово-2020" за версією росіян.
Закордонний паспорт Навального.
Путін: Алієв VS Пашинян.
Недозапуск Білоруської АЕС.
"Рука Дзюби".
Штучне полярне сонце Мурманська.
5 тонн асфальту в лотерею.
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